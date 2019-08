Russia-Ucraina: Putin, non esiste alternativa a Formato Normandia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non esiste alternativa al Formato Normandia (Francia, Germania, Russia e Ucraina): lo ha detto il presidente russo Russian Vladimir Putin prima del colloquio di oggi a Fort De Bregancon con l'omologo francese Emmanuel Macron. "Ci sono una serie di questioni su cui servirebbe concordare. Sembra che discuteremo di questo argomento oggi", ha dichiarato Putin precisando che, "a mio parere, non vi è alternativa al formato Normandia. E, ovviamente, noi lo sosteniamo". Macron si è detto pronto a discutere della situazione in Ucraina nel corso dell'incontro previsto oggi con Putin. "Parleremo sicuramente dell'Ucraina. Confronteremo le nostre note sulle posizioni tenute dai rispettivi paesi e delle dichiarazioni recenti del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, con cui so che anche Putin ha parlato. Discuteremo di questa situazione e, forse, prepareremo i futuri incontri con il cancelliere tedesco Angela Merkel e con lo stesso Zelensky, nel Formato Normandia", ha spiegato Macron. (Frp)