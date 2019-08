Roma: vicesindaco commemora De Gasperi, si impari da lui ad andare oltre interessi di parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stamattina, a sessantacinque anni dalla scomparsa di Alcide De Gasperi il vicesindaco e assessore alla Cultura di Roma, Luca Bergamo, ha deposto una corona di fiori sulla sua tomba. "Oltre ad essere un omaggio alla sua memoria - spiega Bergamo su Facebook -, questo gesto è rivolto a tutta la generazione di attivisti e dirigenti come Nenni, Togliatti, Parri, De Nicola, per citarne alcuni, espressione di forze politiche e culture radicalmente diverse, che in una fase cruciale furono capaci di andare oltre gli interessi di parte". Bergamo aggiunge: "Seppero cercare la sintesi e non mediazioni tra le diverse prospettive, per dare vita alla nostra Repubblica, alla Costituzione, al progetto di unione tra le nazioni europee e a tanti anni di pace". E conclude: "Erano tempi molto diversi, ma quella capacità di 'guardare alle generazioni future invece che solo alle elezioni che verranno' deve, secondo me, essere nuovamente fonte di ispirazione per tutti".(Rer)