Libia: Putin, necessaria riconciliazione delle parti in conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessaria la riconciliazione della parti in conflitto in Libia: lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, prima del colloquio di oggi a Fort De Bregancon con l'omologo francese Emmanuel Macron. "Abbiamo certamente un tema importante, che è la Libia. Qui dobbiamo cercare la riconciliazione delle parti nel conflitto. E mi piacerebbe molto capire la posizione della Repubblica francese e del presidente francese su questa questione, in modo da coordinare i nostri sforzi", ha dichiarato Putin citato dall'agenzia di stampa "Sputnik". Macron, da parte sua, ha parlato della necessità di discutere con Putin della situazione relativa all'Iran. "Credo che Russia e Francia siano molto preoccupate dalle situazioni di tensione in questa regione", ha osservato il presidente francese. Secondo quanto affermato dai due presidenti nelle dichiarazioni alla stampa prima del loro incontro, anche la Siria sarà oggetto di confronto. Putin ha evidenziato in particolare il problema dei terroristi che hanno lasciato le zone demilitarizzate della Siria e "stanno cercando di riposizionare le loro forze in altre regioni del mondo".(Frp)