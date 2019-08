Migranti: medico a bordo di nave Ocean Viking, emergenza più grave quella psicologica (3)

- Dal 9 al 12 agosto la Ocean Viking, gestita in collaborazione da Msf e Sos Mediterranée, ha soccorso 356 persone e, in questo momento si trova al largo in acque internazionali tra Malta e la Sicilia. "Il 13 agosto abbiamo richiesto a Italia e Malta di prendere il coordinamento e assegnare un porto sicuro di sbarco. Malta ha rifiutato di prendere il coordinamento, l'Italia non ha risposto. Stiamo interessando anche gli altri Stati europei nel tentativo di trovare una soluzione tempestiva che garantisca lo sbarco in un porto sicuro per tutte le persone soccorse", conclude il dottor Luca Pigozzi. (Rin)