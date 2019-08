Venezuela-Usa: riunione oppositori con Dea, azioni comuni contro "narcotraffico regime"

- Gli oppositori venezuelani annunciano nuove iniziative di collaborazione con le autorità Usa per combattere le attività "criminali" portate avanti dal "regime" del presidente Nicolas Maduro. Carlos Vecchio, il funzionario indicato da Juan Guaidò come rappresentante del Venezuela a Washington, e Ivan Simonivis, ex commissario di polizia e responsabile di segmenti di intelligence in Venezuela, si sono "riuniti in privato" con esponenti dell'agenzia antidroga Usa (Drug Enforcement Administration, Dea) per coordinare azioni contro il traffico di stupefacenti "patrocinato" da Caracas. "Con la Dea abbiamo affinato strategie e meccanismi di cooperazione conro il narcotraffico a tutti i livelli e in particolare quello che il regime di Maduro protegge e patrocina assieme a gruppi irregolari e della criminalità organizzata", ha scritto Vecchio in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. (segue) (Brb)