Venezuela-Usa: riunione oppositori con Dea, azioni comuni contro "narcotraffico regime" (2)

- Simonivis era stato nominato a luglio da Guiadò come titolare dei rapporti con la Cia (Central Intelligence Agency) e la stessa Dea. Nei giorni precedenti questi aveva promesso che avrebbe contattato le autorità Usa per rivelare presunte pesanti trame di corruzione all'interno del governo di Nicolas Maduro. Simovinis era stato arrestato nel 2004 e condannato a 30 anni di carcere per gli scontri di "Puente Llaguno", le manifestazioni che anticipavano il tentativo di colpo di stato sferrato l'11 aprile 2002 contro l'allora presidente Hugo Chavez. Un episodio che si concluse con la morte di almeno 19 persone. Dal 2014, l'uomo era agli arresti domiciliari disposti per le sue precarie condizioni di salute. (segue) (Brb)