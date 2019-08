Venezuela-Usa: riunione oppositori con Dea, azioni comuni contro "narcotraffico regime" (3)

- A maggio era riuscito a lasciare i domiciliari e recarsi negli Usa, con una fuga che egli stesso aveva raccontato guadagnando l'attenzione dei media. Simonivis sarebbe riuscito in modo rocambolesco a lasciare la casa e ad eludere la vigilanza del Servizio bolivariano di intelligence (Sebin). Funzionari governativi, formalmente ancora vicini a Maduro, lo avrebbero raccolto e trasferito prima in una abitazione privata quindi in una ambasciata dove sarebbe rimasto prigioniero per quattro settimane. Portato sulla costa orientale del paese, Simonivis si sarebbe imbarcato su un piccolo scafo alla volta di un paese caraibico e da lì, avrebbe preso un aereo con destinazione un piccolo aeroporto privato di Washington. (segue) (Brb)