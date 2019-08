Migranti: ministro Difesa spagnolo critica Salvini, viola principi accoglienza a scopo elettorale

- "È assolutamente inconcepibile e inaccettabile che, avendo accettato diversi paesi dell'Ue di accogliere le persone a bordo della Open Arms, Salvini con uno scopo assolutamente elettorale stia violando quello che deve essere un minimo denominatore comune dell'Ue mettendo a rischio la vita umana". E' quanto afferma il ministro della Difesa spagnolo, Margarita Robles. "Probabilmente, se l'operazione Sophia fosse stata operativa, eventi come quelli dell'Open Arms non si sarebbero verificati - ha aggiunto Robles -. Se l'operazione Sophia ha fallito penso che la colpa fondamentale sia stata di Salvini". Infine il ministro Robles ha "ringraziato le forze armate spagnole per aver partecipato a tali operazioni, insieme ad altri paesi dell'Unione". (Rin)