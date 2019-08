Rifiuti Roma: Regione Lazio, ok Marche a trattamento 5mila tonnellate indifferenziata al mese

- La Regione Marche si è resa disponibile al conferimento e trattamento di circa 5.000 tonnellate al mese di rifiuti provenienti da Roma nei propri impianti, il successivo smaltimento avverrà invece negli impianti del Lazio. Lo comunica in una nota Massimiliano Valeriani, assessore al ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio. “Ringrazio il presidente Luca Ceriscioli - dichiara Valeriani - e l’amministrazione regionale delle Marche per la disponibilità ad aiutare la città di Roma nel trattamento dei rifiuti indifferenziati. Nei prossimi giorni porteremo in giunta la delibera per formalizzare l’intesa con la Regione Marche, che consentirà il conferimento e il trattamento di circa 5.000 tonnellate al mese di rifiuto talquale negli impianti marchigiani individuati e contrattualizzati dall’Ama, mentre lo smaltimento avverrà poi negli impianti del Lazio”. Valeriani aggiunge che "ancora una volta l’amministrazione Zingaretti ha garantito una corretta e concreta collaborazione istituzionale per supportare il Campidoglio nella gestione del ciclo dei rifiuti urbani, soprattutto in questa fase di criticità. Ora, però, chiediamo una svolta decisa da parte del Comune di Roma e di Ama, che dovranno compiere rapidamente quelle scelte necessarie sugli impianti di servizio per assicurare un corretto funzionamento del sistema dei rifiuti". Valeriani conclude: "Il fallimento della proposta capitolina di portarli in paesi esteri dimostra che non è più accettabile la mobilità dei rifiuti, che ha pesanti costi economici e ambientali. Non si può continuare a confidare nell’aiuto delle altre regioni senza fare il proprio dovere per risolvere in modo duraturo il problema dei rifiuti”.(Com)