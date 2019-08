Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.REGIONEIl sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega ai Grandi eventi sportivi, Antonio Rossi, partecipa alle esequie di Felice Gimondi. Al rito funebre Regione Lombardia è presente anche con il suo Gonfalone.Chiesa parrocchiale, piazza Vittorio Veneto, 1 Paladina/Bg (ore 11.00)L'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di Regione Lombardia, Fabio Rolfi, interviene all'avvio della vendemmia in Oltrepo' Pavese. Sono presenti anche il presidente del Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese Luigi Gatti e il nuovo direttore Carlo Veronese.Tenuta Mazzolino, via Mazzolino, 34 Corvino San Quirico/PV (ore 11.00)VARIEConferenza stampa di presentazione del 9° Trofeo “Città di Pavia” di handbike, che si svolgerà domenica 25 luglio in centro a Pavia. Presenti alla conferenza stampa l’assessore allo Sport, Pietro Trivi e gli organizzatori della manifestazione.Palazzo Mezzabarba, Sala Consiglio, Piazza del Municipio, 2 Pavia (ore 12.00) (Rem)