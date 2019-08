Kosovo: leader Ldk Mustafa, nuovo governo ripartirà da dove ha fallito Haradinaj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo governo del Kosovo dovrà affrontare le questioni dove ha fallito il precedente esecutivo guidato da Ramush Haradinaj. Lo ha detto il leader della Lega democratica del Kosovo (Ldk), Isa Mustafa, parlando al portale d'informazione "Ekonomia Online". Mustafa ha rivendicato il ruolo dell'Ldk, come "primo partito ad aver insistito sulla necessità di sciogliere il parlamento per formare un nuovo governo". Secondo Mustafa, l'Ldk è pronto a collaborare con tutti i partiti su un programma di governo, eccetto con il Partito democratico del Kosovo (Pdk) a cui "non sarà data una seconda possibilità". L'ex premier e leader dell'Ldk ha escluso di aver subito pressioni da rappresentanti internazionali per la formazione di un governo tecnico allo scopo di evitare le elezioni anticipate: "La volontà dei partiti politici in Kosovo è quella di andare a nuove elezioni", ha dichiarato Mustafa secondo cui questa è anche la volontà della comunità internazionale. (segue) (Kop)