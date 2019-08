Kosovo: leader Ldk Mustafa, nuovo governo ripartirà da dove ha fallito Haradinaj (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del parlamento kosovaro e leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk), Kadri Veseli, ha confermato nei giorni scorsi che il monocamerale di Pristina sarà sciolto il 22 agosto, come già deciso dai partiti, e pertanto "le elezioni anticipate sono inevitabili". "Quindi spetta ai cittadini prendere una decisione su quale direzione prenderà il Kosovo nei prossimi quattro anni", ha dichiarato Veseli. Secondo quanto affermato dal presidente del parlamento, riferisce il portale d'informazione "Gazeta Express", già ci sono 93 firme per lo scioglimento dell'aula da parte di deputati del Pdk, della Lega democratica del Kosovo (Ldk), del Movimento Vetevendosje, dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), del Partito socialdemocratico (Psd) e dell'Iniziativa socialdemocratica (Nisma). (segue) (Kop)