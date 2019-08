Kosovo: leader Ldk Mustafa, nuovo governo ripartirà da dove ha fallito Haradinaj (4)

- Secondo quanto dichiarato nei giorni scorsi da Veseli, il Pdk, dopo aver ceduto due volte il ruolo di primo ministro ai partner della coalizione governativa, non è più disposto a ripetere questo sbaglio nuovamente. Ribadendo di essere contrario ad un governo tecnico e che le elezioni sono "la sola via d'uscita dalla crisi", Veseli ha spiegato che "le persone che non hanno la fiducia dei cittadini, che non hanno legittimità e responsabilità, hanno fallito entrambe le volte". Il riferimento è stato alle precedenti alleanze di governo delle quali ha fatto parte il Pdk, quella con la Lega democratica del Kosovo dell'ex premier Isa Mustafa e quella con l'Alleanza per il futuro del Kosovo del premier dimissionario Ramush Haradinaj, entrambe chiuse prematuramente con l'indizione del voto anticipato. Veseli ha detto di aver ricevuto delle offerte da alcuni partiti politici in relazione all'assunzione da parte del leader del Pdk del ruolo di primo ministro fino al 2021 in cambio del rispetto di alcune "linee rosse". (segue) (Kop)