Serbia: ministro Esteri Dacic, abbiamo la nota del 15mo paese che ritira riconoscimento Kosovo (2)

- Lo scorso 13 agosto i paesi del Quintetto hanno emesso un comunicato congiunto in cui auspicano la realizzazione di una piena normalizzazione dei rapporti fra Belgrado e Pristina. Secondo la nota, gli Stati auspicano una normalizzazione attraverso un accordo onnicomprensivo, politicamente sostenibile e legalmente vincolante che contribuisca alla stabilità regionale. Lo status quo, prosegue la nota, impedisce un progresso del cammino sia del Kosovo che della Serbia verso l'Unione europea e "semplicemente non è sostenibile". Dopo anni di stagnazione, prosegue il comunicato, è arrivato il tempo di porre fine ai conflitti degli anni '90 e garantire alle popolazioni di Kosovo e Serbia un futuro sicuro e prosperoso, negoziando in buona fede un accordo che sia sostenibile da entrambe le parti. (segue) (Seb)