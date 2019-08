Kosovo: accordo tra partiti Aak e Psd in vista delle elezioni

- Il premier dimissionario del Kosovo, Ramush Haradinaj, ha confermato oggi che il suo partito, Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), formerà una coalizione pre-elettorale con il Partito socialdemocratico (Psd), guidato dal sindaco di Pristina Shpend Ahmeti. Parlando dopo una riunione del partito Aak, Haradinaj ha annunciato l'accordo con il Psd, attualmente all'opposizione. Secondo la stampa di Pristina, l'accordo pre-elettorale Aak-Psd sarà siglato nella giornata odierna. Secondo quanto riportato in precedenza dal portale d'informazione "Gazeta Express", oggi il leader del Psd Ahmeti ha avuto un incontro per valutare un'eventuale collaborazione anche con il leader della Lega democratica del Kosovo (Ldk) Isa Mustafa. (segue) (Kop)