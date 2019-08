Kosovo-Serbia: presidente albanese Meta, Albania non può essere coinvolta nel dialogo

- L'Albania non può essere coinvolta nel dialogo sulla normalizzazione dei rapporti tra Kosovo e Serbia: lo ha detto il presidente albanese, Ilir Meta, in un'intervista all'emittente "RTV21". "La questione è come il dialogo Kosovo-Serbia possa finire nel migliore modo possibile per entrambi i paesi e per la regione, dal momento che si tratta di una questione cruciale che potrebbe accelerare o ritardare il processo di integrazione europea di tutta la nostra regione", ha dichiarato Meta. Il presidente albanese ha detto inoltre di aver sempre sostenuto "rapporti attivi" tra Albania e Serbia, in quanto ritiene importante la cooperazione bilaterale, ma Tirana non può avere un ruolo diretto nel dialogo tra Pristina e Belgrado. "Ogni interferenza dell'Albania in questo dialogo di fatto mina l'indipendenza e la legittimità delle istituzioni (del Kosovo)", ha osservato Meta.(Alt)