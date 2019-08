I fatti del giorno - Balcani (4)

- Kosovo: siglato accordo elettorale tra partiti Aak e Psd - Il premier dimissionario kosovaro, il leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) Ramush Haradinaj, ha siglato per conto del suo schieramento politico l'accordo per formare una coalizione pre-elettorale con il Partito socialdemocratico (Psd), guidato dal sindaco di Pristina Shpend Ahmeti. Lo riferisce il portale d'informazione "Gazeta Express". Parlando dopo una riunione del partito Aak, Haradinaj ha annunciato l'accordo con il Psd, attualmente all'opposizione. (segue) (Res)