Perù: ex sindaco di Lima ammette finanziamenti da parte della compagnia brasiliana Oas (2)

- Lo scorso 16 luglio l'ex presidente del Perù, Alejandro Toledo, è stato arrestato negli Stati Uniti nell'ambito del processo di estradizione richiesto da Lima per un presunto reato di corruzione. L'arresto di Toledo, capo dello stato tra il 2001 e il 2006, è stato eseguito in California su ordine del giudice Thomas S. Hixson in omaggio a una richiesta di estradizione che lo stato peruviano aveva inoltrato nel febbraio 2017 a seguito dell'ordine di carcerazione preventiva di 18 mesi emesso per poter procedere a un processo. (segue) (Mec)