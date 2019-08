Sport: Raggi, a Roma i protagonisti del Beach Volley tra 4 e 8 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I migliori protagonisti del beach volley mondiale saranno in campo a Roma tra il 4 e l'8 settembre. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Gli eventi sportivi internazionali di alto livello continuano ad animare la nostra città all'insegna dello sport di alto livello - spiega Raggi in un post -. L’atto conclusivo del Beach Volley world tour 2019 vedrà confrontarsi 32 formazioni per ciascun tabellone, maschile e femminile, alla ricerca di punti importanti in vista della qualificazione ai Giochi olimpici di Tokyo 2020". Raggi precisa che "teatro dell’evento sarà il magnifico impianto del Foro Italico, un gioiello architettonico e sportivo che presto potrà essere ulteriormente valorizzato nella sua bellezza e funzione sportiva, grazie alla recente approvazione della nostra delibera che prevede la futura realizzazione della copertura mobile del centrale". E conclude: "Per la Capitale e il Foro Italico è il sesto appuntamento dopo quelli ospitati dal 2009 al 2013, tra i quali i Campionati del mondo del 2011, uno degli eventi più spettacolari della storia recente del beach volley". (Rer)