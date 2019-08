Governo: Carfagna (FI), mai cenato con Renzi, basta pettegolezzi

- Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, afferma in una nota di non aver "cenato con Matteo Renzi, né ho mai pregato Silvio Berlusconi di salvaguardare la mia posizione personale, per la quale non sono minimamente preoccupata. Mi preoccupano invece i rischi per il sistema Paese e per le tasche degli italiani che questa crisi al buio può causare. Le presunte rivelazioni pubblicate oggi da 'Huffpost' non hanno alcun fondamento. L'unica vera 'notizia' che ci leggo", aggiunge la parlamentare, "è la persistenza di un irriducibile partito del pettegolezzo, che anziché valutare la portata della crisi in atto in tutta la sua serietà e complessità, inventa chiacchiere da comari. Sono gli stessi che hanno ridotto Forza Italia al 6 per cento. Sia io sia la maggioranza dei miei colleghi non abbiamo piú voglia né tempo di ascoltarli. Parlino di politica, se ne sono capaci", conclude Carfagna, "invece di trasformarsi in autorevoli fonti giornalistiche. Se no, fanno miglior figura a stare zitti".(Com)