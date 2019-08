Milano: da domani partono lavori riqualificazione via Benedetto Marcello (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo intervento – aggiunge l'assessore al Commercio e Attività produttive Cristina Tajani – mira a rendere più vivibile l'area per i pedoni, più sicuro e ordinato il parcheggio delle auto e più piacevole l'esperienza del mercato. Si tratta di un mercato storico, molto frequentato e apprezzato, e per questo, in accordo con gli operatori, abbiamo voluto migliorare la qualità dell'area e facilitare l'accessibilità agli spazi commerciali". "Soddisfazione per l'inizio di questi lavori di riorganizzazione e miglioramento dell'area con la prospettiva di realizzare lavori di ulteriore riqualificazione anche nelle vie limitrofe", esprime Caterina Antola, presidente del Municipio 3. Secondo le indicazioni della Sovrintendenza, si darà poi corso anche ad interventi di vera e propria riqualificazione: la nuova sistemazione dell'area salvaguarderà due percorsi pedonali lungo i due filari alberati laterali del parterre. L'accesso pedonale al parcheggio sarà consentito tramite gli attraversamenti pedonali posti agli incroci con via Vitruvio e via Scarlatti e saranno tracciati due nuovi attraversamenti pedonali, oggi non esistenti, a metà del parterre, lungo via Benedetto Marcello. (segue) (Com)