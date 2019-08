Milano: da domani partono lavori riqualificazione via Benedetto Marcello (3)

- L'intera area sarà illuminata attraverso un nuovo impianto oggi non esistente. Si interverrà infine sulle alberature. L'area ospita attualmente 43 esemplari tra tigli e platani e l'intervento, allo scopo di completare i quattro filari alberati, prevede la piantumazione di 19 nuovi alberi e l'ampliamento dei tornelli quadrati che li contornano. Gli attuali percorsi all'incrocio con via Vitruvio verranno protetti e valorizzati ampliando le superfici disponibili, eliminando le barriere architettoniche e provvedendo a dotare la pavimentazione dei percorsi loges per ipovedenti. Nel parterre centrale saranno tracciati gli stalli gialli/blu per la sosta regolamentata a tutela dei residenti e saranno riorganizzati in modo da non danneggiare le alberature. Il parcheggio sarà accessibile tramite due passi carrabili in ingresso e due in uscita. Saranno inoltre tracciati stalli anche lungo via Benedetto Marcello, allontanando così le automobili dagli alberi e le loro radici, migliorandone la qualità e le condizioni vegetative. I lavori di questa prima fase avranno un costo di circa 450mila euro. Successivamente, il Comune amplierà l'intervento di riqualificazione a tutto l'asse e alle vie limitrofe, concordandolo con la Sovrintendenza. Per la definizione di questo progetto, per cui si prevede uno stanziamento di 1 milione di euro proveniente dalla convenzione del parcheggio interrato realizzato anni fa, nei prossimi mesi si svolgeranno riunioni presso il Municipio 3. (Com)