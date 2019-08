Energia: Bulgaria, 5 società interessate a progetto centrale nucleare Belene

- Cinque società hanno manifestato il proprio interesse per partecipare al progetto relativo alla costruzione della centrale nucleare di Belene, in Bulgaria. Secondo il portale d'informazione "24 Chasa", le società che hanno manifestato interesse entro la scadenza odierna sono: la cinese China National Nuclear Corporation, la francese Framatome, la statunitense General Electric, la sud coreana Korea Hydro and Nuclear Power e la russa Rosatom. Le offerte sono arrivate in risposta all'annuncio pubblicato lo scorso 22 maggio dalle autorità di Sofia, secondo cui l'intera procedura si concluderà a 12 mesi dalla pubblicazione della gara. "Questa è solo la prima fase. Non si tratta della gara. La prima fase è semplicemente la dichiarazione d'intenti alla partecipazione", ha spiegato il segretario esecutivo del forum bulgaro sul nucleare (Bulatom), Stanislav Georgiev, secondo cui le vere e proprie offerte saranno presentate più avanti. (segue) (Bus)