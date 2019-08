Medio Oriente: Trump, ulteriori dettagli del 'piano del secolo' dopo elezioni in Israele

- L'amministrazione statunitense renderà noti nuovi dettagli del piano di pace israelo-palestinese dopo le elezioni nello Stato ebraico, fissate per il 17 settembre prossimo. Lo ha dichiarato il presidente statunitense, Donald Trump, ai giornalisti. "Probabilmente aspetteremo fino a dopo le elezioni israeliane", ha detto Trump ai giornalisti in riferimento al cosiddetto 'piano del secolo', precisando che gli Stati Uniti potrebbero "rivelarne piccole parti in anticipo". Le dichiarazioni dell'inquilino della Casa Bianca arrivano dopo che, a giugno scorso, la parte economica del 'piano del secolo' per la pace in Medio Oriente è stata resa nota durante la conferenza di Manama, capitale del Bahrein. Il progetto, elaborato dal genero e consigliere di Trump, Jared Kushner, prevede investimenti economici e infrastrutture nella regione per un ammontare di 50 miliardi di dollari. L'obiettivo annunciato è quello creare almeno un milione di posti di lavoro per i palestinesi e costruire vie di comunicazione per collegare Gaza e Cisgiordania. L'operazione prevede un coinvolgimento diretto degli alleati regionali di Washington, tra cui Arabia Saudita, Giordania ed Egitto. L'incontro di Manama, alla presenza di funzionari e delegati diplomatici ha affrontato solo gli aspetti economico-finanziari del piano, rimandando lo scioglimento dei nodi politici al periodo successivo alle elezioni nello Stato ebraico. Le prossime elezioni in Israele si terranno il prossimo 17 settembre, dopo che il premier israeliano Benjamin Netanyahu non è riuscito a formare il nuovo esecutivo all'indomani delle elezioni del 9 aprile scorso.(Res)