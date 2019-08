Monza: all'Ospedale San Gerardo i totem per il self check in ambulatorio

- Da qualche giorno sui quattro piani della Palazzina Accoglienza dell’ospedale San Gerardo, sono attivi nuovi totem per agevolare l’accesso del cittadino agli ambulatori e per gestirne la chiamata. L’utente, all’arrivo al piano, posiziona la carta sanitaria elettronica personale o il barcode stampato sul foglio di prenotazione in corrispondenza del laser del totem, ricevendo la stampa di un codice numerico identificativo e il riferimento della sala presso cui attendere. La chiamata viene effettuata sui monitor posizionati presso le sale d’attesa, mediante codice identificativo lampeggiante e segnale acustico. I benefici, spiega un comunicato stampa diffuso dalla Asst di Monza riguardano il tempo, la chiamata all’ambulatorio avviene nel rispetto dell’orario indicato sulla prenotazione e non più sull’orario di arrivo, la privacy, l’utente viene chiamato con codice identificativo anonimo e non più con nominativo personale e l'organizzazione visto che ogni medico o infermiere all’inizio del servizio accede al portale del sistema visualizzando l’elenco giornaliero dei pazienti che hanno effettuato l’attestazione al totem self check-in, potendo quindi gestire dal proprio personal computer le chiamate dalla fase iniziale alla fase finale della prestazione. Un ulteriore beneficio è anche la possibilità di accesso diretto per i cittadini che beneficiano di esenzioni o che hanno pagato la prestazione presso le casse automatiche in uso presso l’Azienda, i quali possono accedere direttamente ai totem self check-in mediante l’utilizzo della sola carta sanitaria elettronica personale senza dover transitare da Cup. (segue) (Com)