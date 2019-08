Monza: all'Ospedale San Gerardo i totem per il self check in ambulatorio (2)

- Sono stati inoltre aggiornati i totem per il pagamento, posizionati vicino al Cup, che con una nuova e rinnovata interfaccia consentono di facilitare le operazioni per il pagamento del ticket in maniera semplice e veloce. “Continua il nostro impegno per migliorare l’accesso alle prestazioni e alle cure per i nostri pazienti che rappresenta una delle priorità del mio mandato – sottolinea il Direttore Generale della ASST di Monza Mario Alparone -. Con questa nuova tecnologia riusciamo con un apposito sistema di lettura elettronica a gestire automaticamente gli accessi ai nostri ambulatori e con un moderno sistema di monitor a dare tempestiva ed efficace informativa ai nostri pazienti in attesa per la visita”. Nell’ottica di andare incontro alle esigenze dell’utenza, la ASST di Monza ha attivato anche un nuovo servizio per evitare le lunghe attese. Per scegliere o cambiare il Medico di medicina generale o il pediatra o per il rinnovo dell’esenzione, è possibile prenotare chiamando il numero 039.2335323, dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00. (Com)