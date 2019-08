Etiopia-Qatar: primo ministro Ahmed riceve vicepremier qatariota, focus su cooperazione bilaterale

- Il primo ministro etiope Abiy Ahmed ha ricevuto ad Addis Abeba il vicepremier e ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al Thani. Nel corso dell’incontro, riferisce l’emittente “Fana”, si è discusso dei settori chiave della cooperazione bilaterale sulla scia della visita di Ahmed in Qatar avvenuta nel marzo 2019. Lo sceicco Mohammed ha espresso la volontà di iniziare a realizzare alcune delle iniziative di investimento concordate in precedenza, in particolare nei settori alberghiero, dello zucchero, del turismo e della costruzione di un nuovo ospedale.(Res)