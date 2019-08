Brasile: Senato, nomina di Eduardo Bolsonaro come ambasciatore Usa sarebbe nepotismo

- I consulenti legali del Senato brasiliano, Renato Rezende e Tarciso Jardim, hanno denunciato che l'eventuale nomina del deputato federale Eduardo Bolsonaro, figlio del presidente in carica, come ambasciatore del Brasile a Washington costituirebbe un grave caso di nepotismo. Secondo quanto affermano i consulenti un decreto del 2010 vieta espressamente la nomina da parte di pubblici ufficiali di parenti per incarichi commissionati o fiduciari, ad eccezione degli incarichi di natura politica. Ma, secondo il parere dei tecnici, l'eventuale nomina di Eduardo Bolsonaro non corrisponde all'eccezione consentita, in quanto il ruolo di ambasciatore non è politico. (segue) (Brb)