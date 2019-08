Brasile: Senato, nomina di Eduardo Bolsonaro come ambasciatore Usa sarebbe nepotismo (2)

- Il parere dei consulenti legislativi è stato redatto su richiesta del senatore Alessandro Vieira. La perizia serve ad aiutare i senatori nel formulare una propria idea in vista di una possibile votazione sull'argomento. Oltre a dichiarare che l'eventuale candidatura costituirebbe nepotismo, i tecnici hanno concluso che Eduardo Bolsonaro, se nominato, dovrà dimettersi dall'incarico di deputato prima che il messaggio presidenziale con la nomina venga letto in Senato. Questo mette a rischio la possibile permanenza di Eduardo Bolsonaro in parlamento nel caso in cui il Senato non approvi la nomina ad ambasciatore. Per essere approvata, questa necessita della metà più uno dei voti, a condizione che almeno 41 degli 81 senatori siano presenti alla sessione. Il voto, sia in commissione che in aula è segreto. (segue) (Brb)