Brasile: Senato, nomina di Eduardo Bolsonaro come ambasciatore Usa sarebbe nepotismo (4)

- Lo scorso 9 agosto, poi, il governo degli Stati Uniti ha trasmesso a Brasilia il gradimento formale per la nomina di Eduardo Bolsonaro come ambasciatore a Washington. Per l'indicazione definitiva dell'ambasciatore, manca soltanto l'approvazione alla nomina da parte del senato brasiliano. Il presidente Bolsonaro è intervenuto per blindare la nomina del figlio ed evitare che i malumori manifestati da parte di molti senatori facciano sfumare l'indicazione. "Se il Senato dovesse votare contro la nomina, il giorno dopo licenzierò Ernesto Araujo e indicherò mio figlio come ministro degli Esteri. In questo modo coordinerà l'attività di oltre 200 ambasciatori in tutto il mondo", ha dichiarato Bolsonaro alla stampa a margine di un incontro presso il palazzo presidenziale del Planalto. (segue) (Brb)