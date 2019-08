Milano: De Corato, città sotto assedio da carovane Rom nel silenzio del Comune

- La città che ospiterà le olimpiadi invernali nel 2026 "è invasa dalla malavita straniera che quotidianamente aggredisce, rapina, deruba e borseggia i turisti, ma non solo". Lo dichiara Riccardo De Corato, assessore a Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale di Regione Lombardia commentando la notizia del turista francese, derubato del cellulare da una diciannovenne rumena con la “tecnica del foglietto” col quale chiedeva aiuto per sé e per la sua famiglia, mentre era seduto al tavolino di un bar in via Dante. "Fortunatamente ci sono gli uomini e le donne delle forze dell’ordine che, come anche in questo caso, arrestano i malviventi", rileva l'assessore regionale, ma “il Comune da otto anni finge di non vederli: prima sono stati tollerati da Pisapia e ora da Sala. Continuano ad arrivare senza sosta le segnalazioni dei residenti riguardanti le numerose carovane rom che campeggiano per le vie dei 9 municipi di Milano". "Le lamentele per il degrado e l’insicurezza derivanti dalla loro presenza non provengono solo dai cittadini di via Bonfadini e di via Medici del Vascello, ma anche da quelli di via Caduti di Marcinelle e via Cima, nel Municipio 3, e da quelli che vivono vicino al Parco dei Fontanili, nel municipio 6, solo per citare alcuni esempi. La città è ormai sotto assedio, soprattutto nel periodo estivo, e in risposta alla cittadinanza da parte del Comune solo silenzio” conclude l'esponente di Fratelli d'Italiua. (Com)