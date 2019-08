Vulcani: Privitera (Ingv), Stromboli in stato di apparente instabilità dopo fenomeni 3 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l’esplosione del 3 luglio 2019, Eugenio Privitera, direttore dell’osservatorio etneo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), fa il punto sulla situazione spiegando che il vulcano Stromboli da allora “si è mantenuto in uno stato di apparente instabilità, caratterizzata da esplosioni di ampiezza media o anche alta esclusivamente nei crateri sommitali”. Inoltre “abbiamo assistito alla formazione di piccole colate laviche nella parte medio alta con conseguenti piccole frane e blocchi incandescenti che finiscono in mare”, sottolinea Privitera. Tuttavia le esplosioni parossistiche, che hanno interessato lo Stromboli, non sono prevedibili: “Le analisi dell’evento del 3 luglio - precisa Privitera - hanno dimostrato che non ci sono stati fenomeni precursori” però “c’è una piccola deformazione del suolo che, per il momento, è possibile riconoscere soltanto a posteriori, ma vedremo se in futuro potrà essere un precursore utile, anche se per una brevissima allerta”.(Rer)