Argentina: apertura mercati in ribasso e differenziale su titoli tesoro Usa oltre 1800 punti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le azioni delle compagnie argentine quotate a Wall Street registrano oggi in apertura dei mercati un calo generalizzato con picchi negativi anche del dieci per cento. Lo stesso succede con i titoli di Stato, che segnano una flessione in media del tre per cento mentre il differenziale con i titoli del Tesoro statunitense rilevato da Jp Morgan supera di nuovo i 1800 punti con un'impennata di 200 punti. Questo il panorama argentino nei mercati internazionali che sembrano non aver reagito positivamente alla notizia circa il rimpasto al vertice del ministero dell'Economia del governo di Mauricio Macri avvenuto questo fine settimana. Forzatamente tranquilla invece la situazione sul fronte del mercato locale delle divise e su quello azionario, dato il lunedì festivo in Argentina. A spingere al ribasso oggi le quotazioni dei titoli anche la decisione da parte delle agenzie di rating Fitch e Standard & Poor's di declassare il debito argentino rispettivamente da "B" a "CCC" e da "B" a "B-". (segue) (Abu)