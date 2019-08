Medio Oriente: ministro Difesa tedesco ribadisce sostegno a soluzione a due Stati

- Il ministro della Difesa tedesco, Annegret Kramp-Karrenbauer, ha ribadito oggi il suo sostegno a una soluzione a due Stati al conflitto israelo-palestinese durante una visita in Giordania, dove ha incontrato il ministro degli Esteri di Amman, Ayman al Safadi. Un tale accordo sarebbe una "buona base per vivere insieme", ha proseguito. Il ministro tedesco ha anche parlato del contributo delle truppe di Berlino di stanza in Giordania impegnate nella lotta contro lo Stato islamico. Da parte sua, il capo della diplomazia tedesca ha parlato delle "sfide affrontate in relazione a Gerusalemme", dove sono aumentate le tensioni tra ebrei e musulmani. La Giordania sostiene fortemente la creazione di uno Stato palestinese al fianco di Israele, ha aggiunto. (Res)