Romania: leader Pnl Orban, governo acceleri procedure per assorbire fondi Ue

- Il governo della Romania deve accelerare le procedure per assorbire i fondi europei: lo ha chiesto oggi il leader del Partito nazionale liberale (Pnl), Ludovic Orban, principale schieramento dell'opposizione romena. Secondo quanto denuncia Orban, in caso contrario, la Romania rischierebbe di perdere fino a 10 miliardi di euro nel periodo 2014-2020. "Suoniamo un allarme e invitiamo il governo ad accelerare le procedure legate all'assorbimento dei fondi europei", ha dichiarato il leader dei liberali romeni, accusando il governo di aver "mentito" in quanto il livello di assorbimento dei fondi Ue è ancora sotto l'obiettivo annunciato. Orban ha inoltre accusato la premier romena Viorica Dancila di aver utilizzato l'elicottero per i suoi spostamenti nel paese, mentre i romeni sono "bloccati nel traffico". Secondo Orban, infatti, il governo di Bucarest ha gestito in modo "disastroso" anche i progetti infrastrutturali. (Rob)