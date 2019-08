Terrorismo: fonti stampa, Iraq pronto a processare 800 combattenti stranieri

- L'Iraq è pronto a ricevere e perseguire legalmente 800 membri dello Stato islamico (Is) detenuti dalle Forze democratiche siriane (Fds). E' quanto sostiene una fonte citata dall'emittente televisiva irachena “Alsumaria”, parlando di contatti tra Iraq ed alcuni paesi europei in merito alla questione. Il paese arabo, precisa la fonte, ha informato due paesi europei, prima delle vacanze dell'Eid al-Adha (la festa islamica del sacrificio), che in linea di principio Baghdad è pronta a ricevere e processare gli ex combattenti del "califfato" di origine straniera. "L'Iraq - si legge sul sito di ‘Alsumaria’ - ha ripreso i colloqui con diversi paesi europei, in particolare Francia, Germania e Gran Bretagna, per risolvere il problema dei detenuti dell'Isis di nazionalità straniera, attualmente detenuti in campi a ridosso del confine siro-iracheno sotto la custodia delle Forze democratiche siriane". La notizia segue le dichiarazioni rilasciate a inizio agosto 2019 dall'inviato speciale statunitense in Siria James Jeffrey, in cui affermava che circa 10.000 miliziani del sedicente Stato islamico sono ancora nei campi di detenzione controllati dalle Fds. (segue) (Irb)