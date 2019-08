Terrorismo: fonti stampa, Iraq pronto a processare 800 combattenti stranieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I colloqui – prosegue la fonte citata dai media iracheni – sono ora focalizzati su un totale di circa 800 combattenti di nazionalità straniera, provenienti in particolare da Gran Bretagna, Francia, Germania, Canada, Svezia ". Decisamente diversa la situazione per i foreign fighters provenienti dal resto del mondo arabo. "I miliziani sauditi, egiziani, libanesi, giordani, palestinesi e maghrebini non saranno ricevuti in alcun modo - conclude la fonte - i loro paesi non si sono rivolti all'Iraq". Intanto, il quotidiano tedesco “Die Welt” riferisce che il governo federale di Berlino avrebbe avviato colloqui “segreti” per una prima consegna dei membri dei sostenitori di Daesh (acronimo arabo di Stato islamico dell'Iraq e del Levante). Si tratterebbe in particolare di quattro giovani orfani trasferiti dalla Siria nella Repubblica federale. “Sono considerati a minimo rischio per la sicurezza”. spiega il giornale con sede ad Amburgo. (Irb)