Governo: Di Maio, non derogheremo mai battaglia su tutela ambiente

- "Non derogheremo mai la nostra battaglia per difendere l'ambiente e le future generazioni. No inceneritori, no discariche, il futuro è un'altra cosa". Lo ha detto il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio nel corso dell'assemblea con i parlamentari del Movimento 5 Stelle. (Rer)