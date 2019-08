Slovacchia: ministro Sanità discute con governo le alternative a riforma ospedaliera

- Il ministro della Sanità Andrea Kalavska (esponente di Direzione-socialdemocrazia, Smer-Sd) ha dichiarato oggi che in alternativa alla riforma degli ospedali si discuterà della stratificazione, ovvero la divisione degli ospedali in tre categorie. Kalavska ha inoltre confermato che il progetto non avrebbe assunto la forma di una legge costituzionale come richiesto dal capo della Smer-Sd Robert Fico. "La stratificazione sarà uno degli argomenti all'ordine del giorno ", ha affermato Kalavska, aggiungendo che farà ulteriori passi in base a ciò che emergerà dalla discussione. Il vice primo ministro per gli investimenti e l'informatizzazione Richard Rasi (Smer-Sd) ha ricordato che la stratificazione non inizierà quest'anno né l'anno prossimo perché, a suo avviso, c'è ancora abbastanza tempo per discussioni e analisi. (segue) (Vap)