Slovacchia: ministro Sanità discute con governo le alternative a riforma ospedaliera (2)

- Il partito dell'opposizione Sas consiglia invece di sostenere la stratificazione sotto forma di legge ordinaria mentre il movimento Sme rodina commenterà la proposta solo quando sarà pronta la versione finale. Il partito Olano ritiene che se Smer-Sd non sostiene la proposta del proprio ministro, Kalavska dovrebbe dimettersi. La proposta di riforma della sanità dovrebbe suddividere gli ospedali in tre categorie e definire quali tipi di operazioni sanitarie verranno eseguite al loro interno. Il progetto dovrebbe essere presentato al governo il 21 agosto. Nel caso di approvazione, la legge entrerebbe in vigore il primo gennaio 2024. (Vap)