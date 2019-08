Sanità Lazio: Simeone (Fi), Zingaretti riveda chiusura punti primo intervento

- "Pronto soccorso: siamo ad un punto di non ritorno. La situazione nei reparti di emergenza di Latina e Formia è inverosimile. Alle 12.27 di oggi il Pronto Soccorso dell'ospedale Goretti ha fatto registrare 143 accessi, una cifra nettamente superiore anche a quelle raggiunte da Tor Vergata e Umberto I. Non da meno la struttura del Dono Svizzero, che con 71 accessi ha superato grandi ospedali romani come il San Camillo ed il San Giovanni. Numeri da record dovuti principalmente a vecchi problemi: sovraffollamento, accessi impropri, mancanza di posti letto per i ricoveri, carenza di personale medico e paramedico, costretto spesso a stringere i denti e lavorare in condizioni sempre più difficili”. Lo dichiara in una nota Giuseppe Simeone, consigliere regionale di Forza Italia e presidente della commissione Sanità della Regione. Secondo il consigliere di Forza Italia, “incombe un rischio ancora più grosso. Quello del collasso del sistema. Nel piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del servizio sanitario regionale 2019-2021 si è deciso di procedere con l'eliminazione dei Punti di primo intervento, trasformandoli in Punti di erogazione di assistenza primaria entro la fine dell'anno". (segue) (Com)