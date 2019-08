Sanità Lazio: Simeone (Fi), Zingaretti riveda chiusura punti primo intervento (2)

- "Senza una rete assistenziale efficiente e capillare – scrive ancora il consigliere - l'unico risultato che si raggiungerebbe con la loro chiusura sarebbe quello di ingolfare ancora di più i pronto soccorso. Non possiamo non tenere conto del fatto che oggi i Punti di primo intervento rappresentano dei presidi fondamentali, nell'erogazione di servizi di emergenza urgenza e nello svolgere il ruolo di catalizzatori di migliaia di utenze. Senza una valida alternativa chiudere i Ppi significa solo depotenziare ulteriormente la già fragile rete assistenziale territoriale. Una rete – conclude - che va rimodulata, garantendo ai pazienti servizi efficaci ed efficienti, colmando le lacune accumulate in questi anni e potenziando le strutture territoriali che rappresentano, come nel caso dei Punti di primo intervento, la cerniera indispensabile tra l'ospedale e la gestione della emergenza. A Zingaretti chiedo espressamente di rimettere mano al piano di riorganizzazione del servizio sanitario regionale, rilanciando e non tagliando dei piccoli quanto indispensabili presidi di primo soccorso". (Com)