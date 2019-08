Governo: Di Maio, faremo di tutto per evitare aumento Iva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non vogliamo che aumentino le tasse. Per colpa della Lega ora c'è il rischio che aumenti l'Iva". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio parlando nel corso dell'assemblea dei parlamentari grillini. "Faremo di tutto per evitare aumento dell'Iva alle famiglie", ha promesso Di Maio. (Rer)