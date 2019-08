Governo: Di Maio, crisi si discutono in Parlamento non in spiaggia

Roma, 19 ago 15:36 - (Agenzia Nova) - "Non si sa cosa sia successo tra un mojito e l'altro. Hanno aperto una crisi in spiaggia, noi la stiamo portando in Parlamento perché è il luogo democratico dove dibattere". Lo ha detto il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, nel corso dell'assemblea con i parlamentari del Movimento 5 stelle. (Rer) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata