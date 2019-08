Cassino: Ciacciarelli (Fi), urge potenziamento pianta organica tribunale

- "È inaccettabile quanto sta accadendo a Cassino. La giustizia è ferma perché non c'è personale sufficiente. Avvocati e magistrati sono, giustamente, sul piede di guerra. La pianta organica è sottodimensionata e non può più far fronte alle richieste di giustizia di un territorio vasto, oltre che punto di raccordo tra Roma e Napoli, dove la criminalità organizzata continua a prosperare. Sono 16.000 i procedimenti in più all'anno nel solo tribunale di Cassino. Come si può far fronte a queste emergenze senza una pianta organica corposa?”. Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli, Forza Italia-Laboratorio Lazio per il Cambiamento, il merito all’organico del tribunale di Cassino. Secondo il consigliere regionale, “qui si lavora il doppio rispetto alla capitale ed a Napoli e questo fa sì che il territorio non sia così appetibile per i giudici che preferiscono andare altrove. Per ora sono scoperte 3 unità al civile ed una al penale. Il tribunale di Cassino - ricorda - è un punto di riferimento per l'intero basso Lazio, una realtà di frontiera strategica per la lotta alla criminalità organizzata, e di questo il ministero della giustizia ne deve tenere conto. Sono al fianco degli avvocati e dei magistrati del foro della città martire in questa battaglia di civiltà: la giustizia non può essere paralizzata! Sarebbe un segnale pessimo da lanciare. Nelle prossime ore - conclude - scriverò al ministro della giustizia Bonafede per intervenire in modo risolutivo sul problema".(Com)