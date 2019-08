Tunisia: premier Chahed sceglie il direttore della campagna elettorale per le presidenziali

- Il premier tunisino Youssef Chahed ha scelto Selim Azzabi, segretario generale del partito Tahya Tounes, come direttore della sua campagna per le elezioni presidenziali anticipate in programma il prossimo 15 settembre. Lo riferisce il sito web informativo tunisino “Espace manager”. La campagna elettorale per le presidenziali è prevista dal 2 al 13 settembre. L'Istanza superiore indipendente per le elezioni della Tunisia (Isie) ha approvato la scorsa settimana 26 candidati, tra cui due donne. L’Isie ha riferito in una conferenza stampa di aver giudicato irregolari 71 candidature. I candidati di cui non sono state accolte le candidature potranno presentare ricorso in tribunale. L’Isie pubblicherà l’elenco definitivo dei candidati alle presidenziali il 31 agosto. (Tut)