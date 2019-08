Tunisia: candidato gay Baatour fa ricorso contro esclusione da elezioni presidenziali

- L’avvocato tunisino Mounir Baatour, leader del Partito liberale tunisino e presidente dell’associazione Lgbt Shams, ha impugnato la decisione della commissione elettorale di escluderlo dalle consultazioni presidenziali del prossimo 15 settembre. Il primo candidato dichiaratamente omosessuale per la poltrona di capo dello Stato tunisino, infatti, ha criticato la scelta dell'Istanza superiore indipendente per le elezioni della Tunisia (Isie) di inserirlo nella lista delle 70 candidature irregolari. Secondo Baatour, la decisione dell’Isie è “vaga e senza spiegazioni” e il Partito liberale si batterà "in qualsiasi forma" per “difendere il diritto costituzionale” di presentare un proprio candidato. L’esponente della comunità Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender (Lgbt) ha spiegato di aver completato un dossier che sarà presentato alla magistratura tunisina. La campagna elettorale per le presidenziali è prevista dal 2 al 13 settembre. L’Isie ha approvato la scorsa settimana solo 26 candidati, tra cui due donne, giudicando irregolari 71 candidature. I candidati di cui non sono state accolte le domande potranno presentare ricorso in tribunale. L’Isie pubblicherà l’elenco definitivo dei concorrenti alle presidenziali il 31 agosto. (Tut)