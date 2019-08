Bolivia: violenti incendi colpiscono la provincia di Santa Cruz de la Sierra

- Una serie di violenti incendi alimentati da forti raffiche di vento ha colpito nelle ultime ore la provincia boliviana di Santa Cruz della Sierra, arrivando a lambire anche l'aeroporto internazionale "Viru Viru" del capoluogo. "E' una situazione calamitosa", ha dichiarato oggi al quotidiano "La Razon" il governatore della provincia, Ruben Costas. "La situazione è preoccupante, specialmente nel municipio di Roboré, anche per il vento e le raffiche di oltre 80 chilometri orari, ha aggiunto. Secondo il governatore la principale causa del fuoco è "l'abitudine nelle campagne di bruciare la spazzatura". "Quasi il 100 per cento degli incendi sono provocati dall'uomo" ha aggiunto, rivolgendo un appello alla popolazione a "non giocare con le fiamme" e "non mettere a rischio risorse naturali e vite umane". (segue) (Brb)