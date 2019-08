Bolivia: violenti incendi colpiscono la provincia di Santa Cruz de la Sierra (2)

- L'ultimo incendio in ordine di tempo ha colpito 600 ettari nelle adiacenze dell'aeroporto internazionale Viru Viru di Santa Cruz de la Sierra rischiando di interrompere le operazioni di volo nel principale scalo del paese nelle giornate tra il sabato 17 e domenica 18 agosto. "E' stato attivato immediatamente il piano di emergenza dell'aeroporto con l'intervento in primo luogo del servizio di soccorso anti incendio", afferma un comunicato del Servizio degli aeroporti della Bolivia (Sabsa), dove si afferma inoltre che "a causa delle forti raffiche non è stato possibile controllare immediatamente le fiamme". Nonostante questo l'intervento dei pompieri ha "evitato il danneggiamento delle installazioni aeroportuali e che venissero sospese le operazioni di volo", prosegue la nota. (Brb)