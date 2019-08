Cultura: il programma del festival "Selvaggia bellezza" al via mercoledì a Maratea (Pz) (2)

- Si intitola "Passi lungocosta" la passeggiata, guidata da Angelo Licasale, in programma sabato alla scoperta della selvaggia bellezza della frazione di Maratea Castrocucco. Si partirà alle 18 dalla spiaggia per inoltrarsi in un sentiero immerso nella natura con meravigliosi scorci panoramici, fino alla secca di Castrocucco, dove al tramonto si assisterà al reading musicale "Storie di selvaggia bellezza" con la voce narrante di Marialuisa Firpo accompagnata al sax da Maurizio Manvati. La serata si concluderà, in tutto il sapore selvatico di Maratea, con "Un sorso di Crithmum" degustazione a cura di La Taverna di Zu Cicco e Lucania Botteghe, per scoprire il “liquore del mare” nato proprio sulla nuda roccia che lambisce l'acqua della costa marateota. Il Crithmum Maritimum (o finocchio di mare) cresce spontaneo e selvaggio sulle coste del mediterraneo ed è conosciuto fin dall'antichità per le sue proprietà officinali. “Selvaggia bellezza” è ideata e organizzata da Liberi libri di Beatrice Avigliano e Marialuisa Firpo e MiNa vagante di Piera e Alessandra Cusani, promossa dalla Regione Basilicata, da Apt Basilicata e dal Comune di Maratea. La rassegna è realizzata grazie alla collaborazione di: Ali studio, Fly Maratea trekking, Group Galletta garden srl, La taverna di zu Cicco, Lucania Botteghe. (Ren)